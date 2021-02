Barbeira aprueba el Plan Único xalleiro con un voto: el suyo

Con un único voto a favor, se aprobó el Plan Único de la Deputación: el del alcalde, David Barbeira (CxG). Hace unos días, el asunto había quedado sobre la mesa, fruto de una propuesta del PSOE. Dos días antes de terminar el plazo se convocó una nueva sesión, con los mismos planteamientos. Tanto PSOE –que está cocogobernando– como el PP optaron por la abstención.

La portavoz del PP, María Pose, reprochó el poco interés del alcalde en las negociaciones para buscar un posible consenso: “Non vou facer un plan desde a oposición, con vostede, a espaldas do PSOE. Eu non me vendo. Non me vou saltar aos que estades no goberno”. Pose Rodríguez incidió en el clima que existe en Santa Comba, con la falta de entendimiento entre las dos fuerzas que se unieron para desbancarla de la alcaldía: “Vostede é o responsable do goberno. Está colocado polo señor Ucha, e non é a miña responsabilidade”

Muy crítico se mostró también el socio de gobierno. José Antonio Ucha dijo que se trata de “un plan de obras da súa conveniencia”. Acusó al alcalde de no querer consensuar y pretender que los demás grupos “pasaran polo aro”. También le recriminó a Barbeira un intento fallido de convertir al PP en “socio preferente” para el Plan Único: “Quería cambiar de socio a última hora, pero non lle entraron ao trapo e quedou espido”. David Barbeira negó la mayor. Dijo que intentó “chegar a un consenso para aprobar un plan de obras que nos representara a todos”. Añadió, que ante la situación que se planteaba, propuso un plan con “prioridades”, pero abierto a recoger las propuestas de los demás grupos. A los que lanzó el siguiente mensaje: “Puideron traer unha proposta. Pensei que traían unha alternativa a este POS”.

Las obras a realizar son la reparación de la cubierta del centro de formación destinado a la escuela taller (38.500 euros), obras en la carretera de Salvador desde el puente hasta el cruce de Grixoa (por un importe de 358.900 euros), mejoras en los vestuarios y en un local de Fontenla (117.000 euros), y pavimentación en los lugares de Outeiro y Boaña, y en la parroquia de Castriz (263.000 euros). En total, 770.000 euros.

En el plan complementario, figuran la reurbanización de la calle Galicia, mejora de la capa de rodadura de las calles Miraflores y de la plaza del Mercado, y también actuaciones en O Couto, A Cotoleira, Esternande, Vila de Abaixo (A Pereira), y Os Picotos. El Plan adicional registró idéntico resultado en la votación. Se destinarán 251.500 euros a gastos social, a la ampliación del Servizo de Axuda no Fogar (62.500 euros), a la adquisición de los EPI (70.000 euros), a programas de respiro familiar y conciliación (94.000 euros), así como a ayudas para material escolar, informático o de emergencia social.