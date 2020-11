Barcala, Xallas e Val do Dubra promoven un novo obradoiro de emprego

A Baña. As persoas maiores de 18 anos que estean desempregadas e desexen formarse en limpeza de espazos abertos e instalacións industriais ou en pintura decorativa en construción no obradoiro de emprego MAIS2020 deberán estar inscritas na oficina de emprego Santiago Norte antes do 24 de novembro.

O Concello da Baña, como promotor do Obradoiro de emprego dual MAIS2020, xunto cos concellos de Negreira, Santa Comba e Val do Dubra, é beneficiario dunha subvención por parte da Consellería de Emprego e Igualdade para a realización do obradoiro de emprego. O alumnado estará formado por 20 persoas, das que 12 formaranse en limpeza de espazos abertos e instalacións industriais e outras 8 en pintura decorativa en construción.

Este programa de emprego terá unha duración de nove meses, e a preselección de alumnos/traballadores farase na Oficina de Emprego Santiago Norte. As persoas interesadas deben inscribirse no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes de emprego e solicitar algún dos seguintes servizos: Escolas Taller (320), Casa de Oficios (330), Taller de Emprego (340), Outro programas de emprego formación dual (370) e 699 suspensión específica programas experimentais de emprego.

Recórdase que para acudir á Oficina de Emprego é preciso pedir cita con anterioridade.