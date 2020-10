Bertamiráns ampliará a feira dos sábados ata a praza do Concello

Finalmente impúxose a lóxica, e os comerciantes e ambulantes que cada sábado abren o seu posto no mercadiño de rúa de Bertamiráns, Ames, optaron en votación por ampliar á praza do Concello o emprazamento. Deste xeito, súmase o foro consistorial ás rúas Ameneiral e Entrerríos, o seu marco tradicional. O resultado desta opción foi aoiado polo 77,6 % dos votos, frente ao 18 % que arrastrou a opción de realizalo co 50 % dos postos un sábado e o outro 50 % o sábado seguinte (e así sucesivamente) nas rúas Ameneiral e Entrerríos. Pola súa banda, a menos votada foi a alternativa de repartir a metade dos postos en quendas de mañá e outro tanto pola tarde nesas dúas travesías.

Lembrar que, por motivos de aforo ao fío da covid, trasladárase o feiral ata o entorno da Galiña Azul, unha ubicación moi criticada tanto polos vendedores como polo resto do comercio da capital amesá, que cada sábado aproveita a afluencia de xente. A nova sede estrearase o 7 de novembro.