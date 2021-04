Blas García es ya el quinto regidor de Ames en democracia y promete talante

No hubo sorpresas, aunque si candidaturas alternativa (Oulego por C’s y Ramón G. Argibay por el PP). Pero finalmente, el edil socialista de Obras, José Blas García Piñeiro, prometía cargo como quinto regidor de Ames en democracia tras recibir el apoyo del PSOE, BNG y Podemos de cara a poder gobernar los próximos dos años. Y entre las claves de su discurso, destaca la pretensión de “portas abertas e talante”, sin olvidar una clara referencia al continuismo.

Y es que la herencia de Miñones marcará el proceder del que fuera su mano derecha durante los últimos años. No en vano, García hacía hincapié en su discurso en que “quizais fomos pioneiros ou avanzadilla desa nova política que non é outra que o talante e o consenso”, elevando a “gran protagonista” de ese logro al mandatario saliente, “porque se converteu na figura referente que media en cada posible diferencia”, sin restar protagonismo a sus socios nacionalistas y de Podemos. “Hai un refrán que di que o que funciona non debe de cambiarse, por iso a miña intención é manter unha política continuísta cos mínimos cambios posibles; quedan moitos retos pendentes e moitos proxectos”, trasladaba a un auditorio que, básicamente, conformaron ediles y representantes vecinales.

Asimismo, y antes de los agradecimientos a su pareja, hijos y padres, García instaba a convertir el Ayuntamiento de Ames en la “casa común de todas e de todos como xa dixen: a miña man queda tendida para ese compromiso común de traballo conxunto. Sexamos un exemplo para a cidadanía de Ames. Fagamos posible que os veciños e veciñas se sintan orgullosos de nós”, indicó, poniendo en valor tanto la acción de gobierno como la de oposición.

También se comprometía a que su puerta siga “sempre aberta á veciñanza, como xa o estivo nos últimos anos. A participación será un eixe fundamental que rexerá a política deste goberno, xa que é por vós, por quen estamos aquí, e é algo que sempre debemos ter presente”, apuntaba de forma retórica hacia la totalidad de sus convecinos.

Y como no podía ser de otra forma, también hizo referencia a la pandemia, y una declaración de intenciones acerca de su forma de proceder: “A política serve fundamentalmente para poder axudar a cambiar a vida das persoas; en momentos coma este é cando debemos de amosarlle á cidadanía que estamos aquí para traballar por e para eles”, abogando por “deixar de lado os nosos xogos políticos e partidarios para traballar todos e todas xuntas”. Previamente tomaba posión el nuevo edil socialista, Santiago Márquez Noya.