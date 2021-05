Bomba de aerotermia para aforrar en locais municipais

a maía. Danse por rematados os traballos de instalación dun sistema de bomba de aerotermia na oficina municipal de Urbanismo e Policía Local do Concello de Ames, un proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, e adxudicado a Climatega SLU por un importe de 34.323 euros.

O Concello de Ames incluiu dentro da súa Estratexia DUSI unha liña de acción que aborda un plan de eficiencia enerxética nunha parte relevante dos edificios municipais o que mellorará considerablemente o consumo enerxético dos edificios de carácter público.

Na anualidade 2018 levouse a cabo unha auditoría enerxética que puxo de manifesto a ineficacia dos sistemas de climatización existentes nas instalacións das dependencias da Policía local e do departamento de Urbanismo. Ata o de agora estas dependencias dispoñían unicamente de calefacción mediante acumuladores eléctricos, un sistema enerxeticamente ineficiente, e que non garantía o confort de usuarios e traballadores durante os períodos máis fríos do ano. Ademais, carecían de instalación de refrixeración. Co novo sistema, e ademais de mellorar o confort nestas dependencias e a eficiencia enerxética dos locais, diminuirase a pegada de carbono. M. Manteiga