Boqueixón busca datos para crear a guía empresarial do municipio

Boqueixón. O Concello boqueixanés está a recompilar todos os datos precisos para elaborar unha completa guía empresarial do municipio. Segundo explican dende o goberno local, o documento servirá como base para deseñar “accións de promoción e difusión do conxunto do tecido empresarial”.

Agora mesmo atópanse na primeira fase da recollida de información e aqueles negocios que desexen colaborar e aparecer na guía non teñen máis que completar os datos básicos solicitados no formulario dispoñible na seguinte ligazón: http://bit.ly/GuiaEmpresarialBoqueixon. Terán que aportar o nome do local, o sector, os servizos que ofrece, nome e apelidos da persoa de contacto, enderezo da empresa, teléfono, páxina web e perfil en redes sociais. Dende o Concello animan a todas os negocios a traballar conxuntamente. A.P.