Boqueixón énchese de citas culturais para todos

BOQUEIXÓN. Preto de 50 persoas asistiron ao espectáculo de Ó Titiribaile, A sala de

catapúm chim pun, na piscina municipal de Boqueixón. Foi unha cita educativa e divertida coa contacontos Erica González, acompañada polo guitarrista David Castro. Ademais, o Concerto singular de Píscore, baixo a dirección de catro músicos con 16 baquetas e unha marimba, causou sensación entre os asistentes ao campo da feira de Lestedo. Un espectáculo que mestura música, comedia xestual e clown. As actuacións non cesan no municipio. E é que chega setembro e dende o goberno local xa teñen preparadas outras novas. Así, o vindeiro día 4 de setembro ás 12.45 horas terá lugar no campo da feira de Lestedo a actuación do Mago Paco, que traerá ao concello maxia para todos os públicos, risos e moitas sorpresas. Unha escena da que os pequenos e pequenas tamén poderán participar activamente para que a diversión sexa así o dobre. C.ESTÉVEZ