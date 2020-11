Boqueixón fai un programa especial este mes a favor da Igualdade

Boqueixón. O Centro de Información á Muller (CIM) de Boqueixón prepara para este mes unha ampla programación con motivo do Día contra a violencia de xénero (25 de novembro). O acto central será a II Xornada de Sensibilización en Violencia contra a Muller. Se as condicións sanitarias o permiten, sinalan dende o Concello, o evento terá lugar o vindeiro sábado 14 de novembro ás 17.00 horas na casa da cultura de Camporrapado. Por motivos de aforo, as persoas interesadas en asistir deberán formalizar a súa inscrición a través do formulario en liña dispoñible nesta ligazón: http://bit.ly/XornadaCIMBoqueixon .

Por outra banda, presentarase o audiovisual Vacínate contra a desigualdade, promovido de xeito conxunto polos tres concellos integrados no CIM (Boqueixón, Touro e Vedra). Neste vídeo participaron tanto crianzas como maiores dos tres municipios –oito, no caso de Boqueixón– e nel búscase reflexionar sobre os estereotipos e roles de xénero, que son a base de toda desigualdade. Concluirá a actividade cunha nova actuación de As Efémeras, que interpretarán Rancheira pa sobrevivir, de Olga Nogueira.

A II Xornada de Sensibilización en Violencia contra A Muller tamén ofrecerá a exposición Corpo Ceibe, de Sara Naveiro Mirás, artista de Touro. Ademais, haberá un stand literario, no que as persoas asistentes terán a oportunidade de mercar o libro No camiño do vento, de Sesé Mateo. Presentarase tamén o conto infantil Alén loita e acariña, de Yolanda Neira. A.P.