Boqueixón rehabilita a igrexa de Santa María de Lamas

A Xunta de Galicia vén de adxudicar as obras de conservación, mantemento e rehabilitación na igrexa de Santa María de Lamas, en Boqueixón, por máis de 100.000 euros, co obxectivo de solventar os problemas de humidade que afectan tanto á cuberta como aos pavimentos e ás carpinterías. Así, durante as oito semanas de prazo de execución, levaranse a cabo, entre outras accións, a limpeza manual de toda a cuberta de tella. Para isto substituiranse as pezas danadas e incrementarase a ventilación baixo cuberta, fundamentalmente na zona de cúpula. Ademais completaranse os remates de chumbo na cubrición de pedra do frontón. Tamén se prevé demoler o pavimento de terrazo actual e limpar os paramentos exteriores, pintar as zonas revocadas con pinturas de silicato e repoñer pezas danadas da carpinterías, entre outras.

Asemade nas zonas onde existen pinturas murais procederase a realizar unha toma de datos e analíticas para realizar unha avaliación do seu estado de conservación e, no seu caso, unha proposta de intervención de urxencia. Para poder desenvolver os labores necesarios, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Arquidiócese de Santiago de Compostela asinaron un convenio de colaboración para a posta a disposición dos terreos e inmobles precisos para a execución das actuacións no monumento.

A igrexa de Santa María de Lamas trátase dun ben singular do concello boqueixanés, de estilo barroco e nave de planta de cruz latina, construída no século XVIII e que destaca polas súas dimensións e concepción arquitectónica. As pinturas das bóvedas e a cúpula, xunto a torre, presentan unha tipoloxía repetida durante a primeira metade do século, baseada nos campanarios barrocos.