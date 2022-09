Boqueixón ten previsto mellorar estradas así como a recollida do lixo

Boqueixón. O Concello de Boqueixón investirá un total de 367.695 euros en sete proxectos de mellora no municipio. Para iso, o pleno vén de aprobar unha modificación de crédito de 105.527 euros con cargo ao remanente líquido de tesourería para acometer unhas actuacións “que responden ás necesidades e peticións achegadas polos veciños e veciñas de Boqueixón”, explica o concelleiro de Economía e Facenda, José Manuel Iglesias. Entre as actuacións máis importantes figuran a mellora do viario entre A Pena e A Moa, na parroquia de Loureda, onde o Concello investirá un total de 159.887,63 euros.

Así mesmo, o goberno local, en colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Vedra, empregarán 60.000 euros na construción dunha ruta de sendeirismo entre Donas e Gundián. Finalmente, destinaranse a maior parte dos cartos desta modificación de crédito para materia medioambiental e tamén de recollida de lixo. c.e.