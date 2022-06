Boqueixón xa dá permisos para os lumes de San Xoán

Boqueixón. O Concello de Boqueixón abriu o prazo de solicitude para as cacharelas da noite de San Xoán. A entrega da documentación correspondente deberase realizar antes das 12.00 horas do 22 de xuño no Rexistro Xeral boqueixanés. O modelo de solicitude pódese descargar na web www.boqueixon.com.

Dende o Concello fan fincapé na necesidade de que as solicitudes localicen e identifiquen o mellor posible a parcela na que se vai facer a cacharela, achegando se é posible a referencia catastral da finca na que se vai emprazar. Así mesmo, recoméndase pedir cita previa para a presentación da documentación.

A maiores, dende o Concello concretan unha serie de normas de obrigatorio cumprimento na realización das cacharelas de San Xoán, entre as que figuran o volumen de combustible a utilizar; a separación dos lumes dos edificios; a prohibición de queimar neumáticos, plásticos, aceites ou espumas de poliuretano; botar á cacharela líquidos inflamables; protexer o pavimento público e coidar que as cinzas queden totalmente apagadas e a pavimentación quede no mesmo estado no que se atopaba antes de iniciarse o lume. Ademais terán que limpar o espazo usado para a cacharela.