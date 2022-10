Bota a andar en Padrón o proxecto Mulleres contra a emerxencia climática

Padrón. “A emerxencia climática é unha realidade á que non podemos dar as costas e as mulleres poden (e deben) xogar un papel determinante na loita contra o cambio climático nas súas contornas, tanto polos seus coñecementos en saúde alimentaria, nos coidados da terra e das persoas, como pola súa acción educativa”. Así quedou patente na primeira reunión do proxecto Mulleres contra a emerxencia climática que este venres botou a andar en Padrón da man da cooperativa Feitoría Verde e ao que se sumou a Oficina de Voluntariado de Padrón.

O grupo constituído en Padrón está integrado por unha ducia de mulleres de distintas idades e profesións e conta con figuras femininas significativas da contorna moi vinculadas co traballo e o coidado da terra e a transmisión ecolóxica e respectuosa co medio. Trátase de Carmen Pazos Rabuñal, de Herbogo (Rois), vinculada á agricultura ecolóxica, os produtos locais e o mercado de proximidade; Milagros González, presidenta de A Pementeira; ou Elisa Balado, de Extramundi, todo un cumio de sabedoría popular que aos 87 anos segue a traballar con respecto e mimo as súas fincas.

A concelleira padronesa de Igualdade e Muller, Lorena Couso, destacou a importancia deste proxecto e recalcou que o obxectivo é “poñer en valor a relevancia de todas esas mulleres que, no seu ámbito de actuación e na súa contorna, realizaron un papel determinante no coidado da terra e das persoas”. s. e.