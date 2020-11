Brión acolle este venres un recital poético-musical e un documental sobre a figura de Carvalho Calero

Brión. A sala municipal de exposicións de Brión acollerá este venres 13 de novembro, ás 20:00 horas, un recital poético-musical de Moisés Quintás e Aser Álvarez sobre a figura de Ricardo Carvalho Calero, persoeiro ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Así mesmo, proxectarase o documental “Carvalho Calero. Sem fronteiras”, unha viaxe audiovisual pola vida e obra do autor ferrolán.

A asistencia é totalmente gratuíta, se ben para cumprir cos protocolos de prevención da covid-19 o aforo será limitado e será preciso reservar localidade chamando á Casa da Cultura de Brión (981 509 908). Así mesmo, as persoas que asistan deberán seguir as indicacións do persoal municipal e asistir con máscara, hixienizar as mans con xel hidroalcólico, manter a distancia de seguridade e permanecer na súa cadeira durante todo o espectáculo.