Brión anula su concilia tras confirmar la Xunta y vecinos que no está permitido

A Maía. El Concello de Brión ha decidido cancelar su concilia Entroido 2021 días después de que una vecina (luego se sumaron más) asegurase a este diario que la actividad no cumple con las “restricións sanitarias”. En concreto, criticaba el marco, “o centro comercial Monte Balado”, aclarando que “está expresamente prohibido usar as zonas comúns e zonas infantís dos centros comerciais”. Pero además, indicaba que se pide la inscripción mínima “de oito persoas, cando non pode haber xuntanzas de non conviventes”, y que la Consellería de Sanidade “prohíbe expresamente actividades como as das ludotecas infantís”. El Concello asegura que preguntó previamente, y siempre les dieron luz verde en base a la excepción por “coidado de menores”, pero luego se aclaró que dicha tutela debe de ser familiar. M.M.