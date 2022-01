Brión premiou as mellores tarxetas para o seu Nadal

A Maía. O Concello de Brión decidiu os gañadores do seu Certame de Tarxetas de Nadal para escolares, premiados con vales de compra de 30, 25 e 20 euros.

Na EEI de Sabaxáns gañou Saúl Pérez Castro, seguido de Hugo Souto e Álex Lenzós Blanco. E no CEIP de Pedrouzos o vencedor foi Thiago Brea Campos (5º A); en segundo lugar Raúl Pineda Cedeño (5º B) e terceiro Adrián Forján (4º A).

E só no colexio, CEIP, de Pedrouzos, quedou no máis alto do podio de Primaria Bruno Patiño (2º B), seguido de Uxía Blanco Basalo (2º A) e Paula Señorís (2º D). No segundo ciclo de Educación Primaria o ouro recaeu en Gonzalo (4º C), seguido de Daniela Pérez Fojo (3º C) e Carlota Vázquez García (4º D). Xa para rematar, no terceiro ciclo de Educación Primaria arrasou Lisset Botana Carballeira (5º B), quedando tras ela Valentina Rodríguez Ferreiro (5º A) e Paula M. (6º A). Os vales pódense trocar por xogos, libros ou material escolar. M.O.