Brión terá catro axentes de Policía tras solicitar un

A Maía. Brión xa ten elaborado o proxecto para a reforma e cubrición do parque infantil do Inxerido, que se converterá no primeiro cuberto do municipio “pero que non será o último”, tal e como explicou a concelleira de Cultura, Sandy Cebral, no pleno da Corporación.

Trátase dunha actuación orzamentada en case 50.000 euros e para a que a administración local xa ten solicitada unha subvención á Xunta ao abeiro da Orde de infraestruturas de uso público. Segundo Cebral, “ao tratarse dunha área na que calquera actuación ten un custo moi elevado, estamos elaborando proxectos e buscando financiación para os mesmos”, agardando que a Xunta ceda 40.000 euros para o de Inxerido. Ademais, o rexedor constatou que este ano haberá unha partida para melloras nesas zonas de ocio. Tamén se incrementará cun axente a plantilla policial ata chegar a 4, e aprobouse un recoñecemento extraxudicial de crédito de 107.095 € por facturas. M.M.