Brión xa non lle dedica a súa avenida a José Calvo

A MAÍA. O BNG de Brión congratúlase de que “por fin sexa historia a placa que homenaxeaba a José Calvo Sotelo no local sindical agrario dos Ánxeles”. Deste xeito, dáse cumprimento á petición que formulou o Bloque a finais do ano pasado no pleno, e que saíu adiante co apoio de toda a Corporación.

“Paseniño, cúmprese a Lei de Memoria Histórica e imos eliminando a simboloxía que lembra figuras clave da ditadura”, apuntaban os responsables locais da formación nacionalista. Con todo, os seus membros agardan que tamén se lle dea “axiña” unha solución estética a esta actuación, ben sexa cun texto de desagravio ás vítimas do franquismo ou recollendo a actual denominación da vía (avenida dos Ánxeles), xa que no canto do indicador, quedaron restos de formigón e a parede aberta cando avisaron da nova.

A oposición brionesa tamén solicita, respecto do Plan de Obras e Servizos provincial, que a súa xestión sexa o máis axil posíbel e que se usen todos os mecanismos de contratación para que non quede nada por executar e reverta directamente na economía. Tamén avogan porque, nos casos que se poida, utilicen o mecanismo do contrato menor.

➡️ E xa no que atinxe ao POS social extraordinario, lembran que ten que ser, precisamente, unha partida adicional aos propios fondos que a administración local destine ao gasto social. c.g.