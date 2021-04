Cacheiras, única localidad donde se aprecian los brotes verdes del PSOE

El PP acaba de detectar brotes verdes en Teo... pero sin relación con la recuperación económica. Y los ha encontrado en la carretera donde los lugareños de Cobas habían manifestado hace varios días su indignación por la mala ejecución y escaso grosor del reasfaltado que acometieron ante sus casas. Así, y sin que nadie haya acudido aún a reforzar el pavimento, la crispación que divulgó este diario continúa entre los afectados por el nuevo pseudofirme en esta localidad de Cacheiras.

Precisamente, hace una semana que la oposición popular se hacía eco de las quejas efectuadas por los lugareños de Cobas y Eo dos Ferreiros (ya en Oza) ante el escaso grosor que se había aplicado al nuevo pavimento viario, hecho que pudieron comprobar los concejales del PP in situ. Y, en efecto, encontraron que “en moitos puntos non se cumpren cos habituais seis centímetros mínimos que levan estas execucións”.

Ante estas denuncias, la formación que encabeza José Manuel Guerra lamenta que, lejos de buscar una solución, los responsables de las obras no hayan dudado en cargar contra el vecindario, acusándole de faltar a la verdad y mismo de “crear noticias falsas”, trucando las fotografías. A los concejales populares le parece “indecente” esta actitud “prepotente do PSOE de Teo”, que acusa a los demás “de todo e non asume responsabilidades”. Y también lamenta el mismo partido que no duden a la hora “de cargar contra os propios veciños”, a pesar de que “a realidade, unha vez máis, é teimuda e dalle a razón á veciñanza”.

Guerra muestra su asombro al comprobar que, últimamente, la satisfacción habitual de los teenses ante una nueva ejecución se convierte en “indignación”. Y, en esta ocasión, se demuestra que su demanda “estaba máis xustificada que nunca” tras comprobarse sobre el terreno que ese escaso grosor propicie la aparición de hierbajos.