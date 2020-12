Calendarios dos alumnos de Negreira para loitar contra o Dent

Art for Dent, a iniciativa solidaria para axudar á investigación da enfermidade de Dent como a que padece o neno brionés Hugo, vén de agradecer a labor dos alumnos do colexio O Coto de Negreira, que elaboraron un calendario xa á venta por cinco euros e co patrocinio de Gadis e Eroski.

Os interesados poden mercalo en Garsport, electrodomésticos Gran Vía, Breogán Deportes, Óptica Negreira, Joyería Louro e Librería Remuíño na vila, pero tamén na Papelería Orballo de Brión (frente ao colexio de Pedrouzos) e en Bertamiráns en Recunchos Didácticos (na plaza da Mahía, 6).