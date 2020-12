‘Camiñantes do Noso’ recolle a visión dos máis maiores

O actor e produtor galego Rubén Riós presentou onte na casa da cultura de Vedra Camiñantes do Noso, unha miniserie documental que nace ao abeiro dos Fondos Culturais Xacobeo 21 da Xunta de Galicia. Á presentación acudiron a parte do propio creador, Rubén Riós; Carmen Mougán, unha das protagonistas da serie e veciña de Vedra; e Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Debido á COVID o acto estivo restrinxindo a un límite de persoas, e acudiron unha vintena.

Camiñantes do Noso componse de dez capítulos que percorren a Vía da Prata desde A Canda a Santiago de Compostela. O audiovisual creouse na mente de Rubén exactamente o pasado 20 de abril, cando durante a primeira onda da pandemia, o director do proxecto, con pais de idade avanzada, estaba a ver o telexornal en familia. Nese momento, o actor conta que viu neles unha mirada de total resignación, e nese instante comezou a pensar no que podía facer para cambiar a mirada desa xeración que deu tanto por nós.

Así xorde Camiñantes do Noso, un documental que trata de facer unha comparativa entre o Camiño da Vida e o Camiño de Santiago a partir da visión dos máis maiores. A través das dez etapas da Vía da Prata, Rubén vai na procura desas miradas dos anciáns dos pobos polos que pasa. Os maiores falan en cada capítulo de temas como a soidade, a pandemia, a violencia de xénero ou a familia. “A súa visión pon en valor a identidade galega, un xeito de ser nado a partir da cultura e da lingua que eles transmitiron ás novas xeracións”, conclúen dende o Concello de Vedra, que acolleu o acto de onte “con moito cariño e gran ilusión” e que agarda que a peza audiovisual sexa “un espazo de diálogo sobre a mirada que as nosas persoas maiores teñen e fan do mundo”.

Os dez capítulos vanse ir publicando semanalmente ata o 5 de febreiro de 2021. Pódense visionar nas canles de Youtube do Portal da Lingua Galega e de Orgullo Galego. Asemade, e segundo anunciaba o actor hai uns días a través das súas redes, tamén se están a publicar os audios na plataforma Spotify, na sección de podcasts, non hai máis que buscar polo nome de Rubén Riós.

O CREADOR Rubén Rodríguez Rodríguez deuse a coñecer como Rubén Riós para pór en valor ao seu pobo natal, Riós, sito na provincia ourensá, onde naceu e se criou e ao que a día de hoxe segue moi apegado. Cando cumpre a maioría de idade decide estudar arte dramático na Escola Municipal de Teatro de Vigo e tras finalizar a formación arranca a súa carreira no mundo da interpretación. No 2004 consegue o papel que lle dá a fama na serie da TVG Libro de Familia. A partir de aí non deixaron de aparecerlle oportunidades que incrementaron a súa sona como o filme Pradolongo (2008) e Vilamor (2011). Continúa traballando en series de televisión tanto na TVG (Matalobos, Escoba, Urxencia cero...) como en Telecinco, con Piratas. Na súa traxectoria non faltan tampouco documentais como Máis ca vida e curtos como Vida (do que el mesmo é produtor), entre moitos outros.

A parte , tamén fixo varias colaboracions nos programas da Televisión de Galicia como O rei da comedia, Luar, Supermartes ou Camiños de Irmandade. Non faltan non seu curriculum telefilmes : A mariñeira de quilmas e O bosque de levas. E por suposto, tamén é destacable o seu traballo de produtor (a parte de en En vida e Máis ca vida) en Vive en galego (spot publicitario de 2010), Coser e cantar e Adeus Edrada?. Actualmente segue creando contido audiovisual e novos proxectos.