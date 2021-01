Camiones y casetas de madera sufragados con el canon eólico

Penso que ninguén cuestiona a utilidade das enerxías renovables, entre elas a eólica, para Galicia. E tampouco hai quen dubide da redución de gases de efecto invernadoiro que acadamos con elas. Agora ben: isto é Galicia, e temos na paisaxe non só un dos patrimonios naturais máis vencellados á poboación de toda Europa, senón que co tempo rematará por se converter nunha fonte de ingresos en base ao turismo. Por iso non se entende que primaran os intereses das compañías para ocupar algunhas das franxas verdes máis emblemáticas –o da zona do Pindo tería que rematar con alguén na cadea– en base a criterios técnicos, e non se lles obrigase a estudar a súa implantación, por exemplo, no mar. A que agardan, logo?