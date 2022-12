Casa de Rosalía pechou o ano cun concerto e a entrega do Baltar Feijóo

PADRÓN. A Casa de Rosalía pechou o ano coa entrega do Premio Baltar Feijóo de Ensaio e Investigación a Aurora Marco pola súa obra Irmandiñas e un concerto da artista viguesa Su Garrido. A entrega do premio correu a cargo do presidente da Funtación Rosalía, Anxo Angueira. Indicar que o xurado elexiu por unanimidade Irmandiñas e salientou que é un traballo “de dilatada investigación que ilumina unha parte fundamental da cultura galega contemporánea desenvolta no periodo das Irmandades: a protagonizada por mulleres”. Trala entrega do premio Baltar Feijóo actuou a cantora viguesa Su Garrido Pombo, que presentou o seu disco Patios de luz. Destacar que Susana Garrido Pombo é unha cantante, músico e compositora galega. O seu estilo musical abrangue diversos xéneros con matices de bossa, folk, jazz ou latin. arca