Casalonga Limpa alerta del posible vaciado del lago en la mina teense

Teo. Policía Local y técnicos de Augas de Galicia se personaron ayer a pie del vial municipal que recorre la cantera tras lanzar la alerta Casalonga Limpa de Residuos al sorprender a un camión de Toysal y operarios manipulando presuntamente la válvula que permite el vaciado de la laguna, mecanismo que estaba precintado por la Xunta.

Así las cosas, la concejala de Urbanismo, Uxía Lemus, también acudió a la zona, aunque ni ella, ni los agentes ni el inspector de Augas pudieron revisar dicha válvula, que sí está emplazada en terreno de la citada compañía.

“Parecía un intento de Toysal de retomar o baleirado da lagoa, co que significa medioambientalmente, así como a manipulación do precinto existente”, apunta Lemus, esperando que los hechos tengan “consecuencias no marco do expediente sancionador aberto por Augas de Galicia hai meses”, aportaba.

Asimismo, confirmaba al respecto del vehículo pesado antes mencionado en esta zona –donde también se ha detectado una excavadora– y que supera el peso máximo admitido para circular por el vial asfaltado (4,5 toneladas).

Tanto los miembros de la plataforma como los técnicos, políticos y agentes municipales seguirán vigilando la zona, y replican los argumentos de la empresa Toysal de que la carretera le pertenece, aludiendo a que, si bien hubo una permuta con la Diputación para ceder ese vial, luego llegó la concentración parcelaria, que lo englobó como bien municipal sin que nadie alegase o bien sin que se aprobase la alegación. o. d. vilar