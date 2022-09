Ceilán retrocede setenta años con la Re-Volta el 9

A Barcala. La carballeira de la localidad bañesa de Ceilán se subirá a la máquina del tiempo para viajar a los años 50, con un feirón y la romería de A Re-Volta después de una pandemia que limitó esta reunión repleta de actividades. Será el próximo domingo 9 de octubre, a partir de las 11.00 horas y con la posibilidad de comer en la zona.

Desde la organización (Ayuntamiento de A Baña y Diputación, con la colaboración de la asociación vecinal Outeiro) recuerdan que, además del mercadillo, “desenvolveranse diversas actividades nas que non faltarán os xogos, a música e os espectáculos”. Así, para los pequeños está previsto el espectáculo infantil Os xogos do Paporrubio, con “enredos e historias de temática agraria”. Además, los amantes de las regueifas podrán disfrutar con el arte dialéctico que atesora Lupe Blanco Vázquez, pero también de los cuentacuentos de Polo correo do vento.

Y todo ello, por supuesto, sin olvidar la música, que correrá de nuevo a cargo de Os Gaiteiros da Baña. Se trata de un festival lúdico en el que, además de revivir viejas tradiciones, se podrán realizar compras de todo tipo. M.O.