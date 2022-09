Celebracións en Negreira dende o domingo ata luns

Barcala. Festexos de Negreira e Concello divulgan as festas de Santa Margarida, que chegan este domingo e mailo luns (festivo local). Para o 18 está previsto, dende as 09.30 horas, o II Torneo de Petanca Concello de Negreira no parquin de Pedra Mámoa; pasarrúas de Os Garuleiros, misa na capela ás 10.15 horas e Festival de Bandas na praza do Concello ás 19.00 horas con Ateneo e a Banda de Música Ciudad de Ponferra. E o 19 volven os pasarrúas con Os Celtas; misa cantada ás 12.00 na parroquial e verbena na feira con Finisterre (22.00 h.). M.M.