Celso Fernández ensina á rapazada a vencer o medo

A MAÍA. O Servizo de Normalización Lingüística de Ames ofrecerá a sesión de contos Medo me dá!, a cargo de Celso Fernández Sanmartín e centrada no medo, máis en concreto, en perderlle medo ao medo, dentro do programa Apego. E chegará este venres, 5 de novembro, ata a casa da cultura de Bertamiráns ás 18.00 horas, para público familiar con rapaces a partir dos tres anos.

Aínda que a asistencia é de balde, cómpre realizar unha inscrición previa (aberta ata o 4 de novembro), enviando un correo electrónico ao enderezo normalizacion@concellodeames.gal, indicando o nome e apelidos das persoas asistentes, a idade das crianzas e un teléfono de contacto.

Con Medo me dá!, Celso Fernández Sanmartín levará aos asistentes por diversas narracións e lendas da tradición oral, nun percorrido polos medos infantís máis recorrentes e habituais. Durante a sesión, buscaranse formas para perder o medo ou vivir con el. M.M.