Chega a Padrón o a mostra ‘Museo en Camiño’ a vindeira semana

Padrón. O vindeiro 18 de xuño o Auditorio Municipal do Concello de Padrón acollerá a mostra Museo en Camiño, deseñada polo Museo de Pontevedra e o programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia. O obxectivo desta exposición itinerante é dar a coñecer os fondos da institución museística e afondar no espírito Xacobeo nos municipios do Camiño Portugués. Así, Padrón é un dos destinos desta mostra, que percorrerá entre os meses de abril, maio e xuño dez localidades; Tui, Ribadelouro, Redondela, Cesantes, Arcade, Barro, Caldas de Rei, Valga e Pontecesures.

A mostra está dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos, que para participar entre as 17.00 e 18.30 horas o 18 de xuño deben reservar gratuitamente praza no enderezo @tallerabierto.info, posto que dadas as medidas sanitarias o número de participantes é limitado. As crianzas de Padrón terán prioridade. arca