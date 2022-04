Cinco puntos para reciclar cápsulas de café en A Maía

A Maía. El Concello de Ames dispondrá de un quinto enclave para la recogida de cápsulas de café usadas, de plástico y aluminio, con la red del Círculo Recicap, según divulgaban desde este colectivo, que agrupa a 24 compañías fabricantes y que lanzó un proyecto de acopio y reciclaje de estos materiales. Así, y además de los lugares anunciados por la administración local (casa da cultura do Milladoiro; praza do Concello y urbanizaciones Agro do Muíño y Aldea Nova), añaden ahora la nave de obras que se ubica en la carretera de Lapido.

El acuerdo firmado por el Concello de Ames es el primero que asume un municipio en Galicia, según explicaba el concejal Víctor Fernández, y tendrá una duración de cuatro años sin coste para las arcas locales. Actualmente, en la provincia de A Coruña existen un total de 103 enclaves de acopio y, en toda Galicia, este número asciende a 209.

Además, con una red actual de 4.069 puntos de recogida, el sistema ya está dando servicio a cerca 42 millones de personas en todo el Estado español. Su localización se puede consultar a través de la página web www.circulorecicap.com, y este modelo va a continuar expandiéndose progresivamente para aumentar estos depósitos. M.M.