Comedor en Brión para 200 familias ‘excluídas’

A MAÍA. A Asociación de Nais e Pais, ANPA Andaravía, do CEIP de Brión celebra que a Consellería de Educación “rectifique e acepte a contratación de monitores de comedor por parte do Concello de Brión”. Deste xeito, apuntan os seus responsábeis, nos próximos días será posible desdobrar a súa capacidade e ampliar a prestación deste servizo esencial “ás case 200 familias inxustamente excluídas por culpa duns criterios obsoletos”. Rematan advertindo que “non é unha concesión. Non é un regalo. É un dereito que se recupera tras moitas semanas de arduo traballo”. A nova foi divulgada pola propia dirección do centro educativo, advertindo que “debido ás dificultades que temos agora para reorganizar o servizo de novo, precisamos duns días para poñer todo en marcha: comensais, quendas, distribución do comedor, saídas, etcétera”, polo que, é previsible que ata o luns 19 de outubro non comence a operar o comedor tras os axustes. m. outeiro