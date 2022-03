Comezan en Boqueixón as Tardes pola igualdade

boqueixón. O ximnasio municipal do Forte acolle todos os venres do mes de marzo as Tardes pola igualdade, unha iniciativa organizada polo Concello de Boqueixón e o Centro de Información á Muller (CIM), dentro das actividades relacionadas coa promoción da igualdade do 8-M. Unhas actividades gratuítas que se realizan con cargo aos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. As Tardes pola igualdade consisten en realizar actuacións de contacontos dinámicos e de teatro dirixidas a nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria. Unha iniciativa gratuíta que terá lugar no ximnasio municipal do Forte, a partir das 15.30 horas. En concreto, este venres verase o espectáculo Príncipas e princesos, de 15.30 a 16.15 horas. É un contaconto atípico cun pouco de teatro a cargo de Pablísimo. As persoas nteresadas en participar deberán inscribir ás súas crianzas no

email cim@boqueixon.com ou ben chamar ao número de teléfono 981 513 115. arca