Compromiso para cubrir a Pediatría no Milladoiro

A Maía. Usuarias do centro de saúde do Milladoiro alertaban das baixas de sanitarios, maiormente no servizo de Pediatría, atribuíndoas a un brote de covid. Pola súa banda, dende a Área Sanitaria de Santiago e Barbanza recoñecen as ausencias, aínda que non confirmaron se foron por ese virus. E, ao mesmo tempo, deixaban claro que o atención dos cativos estivo sempre cuberta, e que dende este venres haberá especialistas, tanto de mañá coma de tarde.

Así as cousas, só dende a sección de saúde de Comisións Obreiras foron quen de facilitar datos, e aseguraban que de cinco persoas que traballan nese departamento, catro estaban de baixa, apuntando á covid coma causa. Pola súa banda, UXT laiábase das “demoras” en cubrir as baixas nesa especialidade.

Na Consellería de Sanidade apuntaron que non ían facilitar datos sobre os brotes pola pandemia, dentro da nova política de comunicación despois de que se reducise a incidencia de casos graves. Aínda así, recoñeceron que efectivamente non estaban traballando varios sanitarios, pero tamén que os nenos que o precisaron estiveron atendidos en todo momento. Agardan, ademais, que nas vindeiras horas poidan cubrirse as baixas facultativas. M. Outeiro