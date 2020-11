Constrúense sendas boqueixanesas e arránxanse vías por case 200.000 €

Boqueixón. Coa finalidade de mellorar a seguridade viaria, a Deputación da Coruña vai financiar, a través do Plan Único, a construción de sendas e a pavimentación de camiños no concello de Boqueixón. Os traballos, que se atopan en fase de licitación, contan cun orzamento total de 186.165 euros. Entre as actuacións previstas figura a execución dunha senda peonil de Lamas a Rodiño, “que permitirá incrementar a seguridade dunha vía moi transitada, tanto por tráfico rodado como peonil, e dar continuidade á senda xa executada en Lamas”, apuntan dende o ente provincial. O camiño, de formigón e zahorra, vai estar dividido en cinco treitos.

Así mesmo, dentro desta actuación realizaranse tarefas de mellora da recollida de pluviais coa instalación de quince arquetas con sumidoiro, procederase á execución de tres pozos de rexistro e á canalización da iluminación pública. Tamén se colocarán trinta balizas para a iluminación da senda pola marxe esquerda. No tocante ás melloras da seguridade no municipio, está previsto tamén arranxar o camiño de Lamas á Igrexa e do lugar de Pena.

Así pois, crearase unha senda peonil de 300 metros no camiño de Lamas á Igrexa. Os 375 metros de lonxitude e 4,5 de ancho da vía tamén serán mellorados cunha nova capa de rodaxe. Para finalizar, levaranse a cabo tarefas de pavimentación dunha vía cunha lonxitude de 100 metros e unha anchura de 3,5, según a Deputación. A. P.