... “Construiría un cine en el centro de O Milladoiro”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

En primer lugar, las tres cosas que cambiaría de O Milladoiro son las siguientes: para comenzar fomentaría la construcción de un cine, para que así los jóvenes y adultos se pudiesen entretener sin necesidad de ir a Santiago. Para continuar, haría un carril bici para que la gente no se vea obligada a ir por la carretera, hecho que se puede volver muy peligroso en el caso de los niños, ya que los coches no suelen respetar. Por último, construiría unas pistas de skate, un skatepark, para que los que practicamos este tipo de deporte no nos veamos obligados a desplazarnos hasta Santiago para ello. Antes ya había uno y lo quitaron, no sé muy bien el motivo, pero se echa bastante de menos su existencia.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de O Milladoiro es que cuenta con una piscina descubierta y puedes pasar allí el verano y pasar un rato con tus amigos.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta es la inexistencia de un carril bici y de una pista de skate, ya que si quieres ir con tus amigos a hacer algunas de estas cosas no puedes, o tienes que ir por la acera o por la carretera y, si viene gente, es algo molesto.