Contrainforme vecinal en Os Tilos: se pueden evitar nuevas talas con podas

Teo. Desde la Asociación de Veciños dos Tilos, en Teo, no están dispuestos a que se eliminen más especies arbóreas, y gracias a un residente (el ingeniero de montes Antonio de María Angulo), han presentado un contrainforme en el que se aboga por una poda general para evitar tener que talar los nueve liquidámbar que están en la picota municipal... precisamente por una poda mal realizada hace ya varios años.

Así, se analizan pormenorizadamente los sucesivos informes facilitados por la empresa que contrató el Concello de Teo, llegando a la conclusión de que no existe riesgo de fractura en el tronco, con lo que un recorte de ramas solucionaría el riesgo, según apuntaban los responsables de la entidad vecinal.

El experto y residente en la urbanización aporta que el análisis del riesgo indica que no existe peligro “de fractura del tronco, ni riesgo de desplome, aunque aparece un riesgo de fractura de ramas. La calificación de importante en la gravedad de los defectos parece excesiva, y en todo caso no es algo que no sea subsanable con podas correctas y saneamiento de ramas”.

Asimismo, se aboga por trasplantar los perales chinos que están entre los mencionados liquidámbar, ya que los lugareños creen que “no cumplen las funciones para estar situados en un paseo, que son dejar pasar la luz en invierno y dar sombra en verano”, además de ser especies poco comunes en Galicia.

TEMPORAL. Al hilo, y paradójicamente, los afectados recuerdan que los temporales que hubo a finales del pasado año acabaron con ramas e incluso algún ejemplar derribado, pero sin que estas circunstancias se reprodujesen en “ninguno” de los árboles que ahora corren el riesgo de ser eliminados.

Junto a esta defensa de las especies vegetales locales, la asociación vuelve a incidir en la necesidad de eliminar la tirolina que nadie pidió, resta espacio y puede producir ruidos molestos. O. d. Vilar