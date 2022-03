Conversas e visita ás pesqueiras nas xornadas da lamprea en Padrón

Padrón. As oitavas xornadas gastronómicas da lamprea de Padrón continúan esta fin de semana cunha nova edición das tertulias clandestinas, conversas informais que xirarán arredor do aprezado manxar do Ulla, e os menús lampreeiros que poderán degustarse en seis restaurantes da vila. As tertulias desenvolveranse o sábado a partir das 10.45 horas no convento franciscano de Herbón, precisamente o lugar que inspirou esta iniciativa que arrancou en 2020. Nas conversas descubriránse os segredos da lamprea e das pesqueiras de Herbón, e o locutor radiofónico José Manuel García, do programa Comer e falar de Si Radio Galicia, conducirá a charla na que participarán Miguel Piñeiro, autor da guía Lampreas e pesqueiras; José Manuel Freire, vixiante do río Ulla; Manuel Vidal, pescador, e a Asociación de Veciños de Carcacía. arca