Convocan o concurso de fotos Paisaxes de Boqueixón

Boqueixón. O Concello vén de convocar a sétima edición do concurso de fotografía Paisaxes de Boqueixón, que ten como principal obxectivo fomentar a creatividade e dar a coñecer ao público en xeral a diversidade e riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do municipio.

O certame está aberto ao público en xeral e podense presentar ata un máximo de 3 fotos. As imaxes deberanse tomar no municipio de Boqueixón e centraranse en aspectos como a súa riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística. Non se admitirán fotografías nas que aparezan persoas. O prazo de envío finalizará o 30 de novembro. Os gañadores coñeceranse o 10 de decembro. e haberá tres premios con vales 200, 100 e 50 euros.