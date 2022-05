Cortes de tráfico por simulacro de incendio en Aldea Nova durante la mañana de este jueves

Ames. El Ayuntamiento de Ames informa de que este jueves 19, a partir de las 08.30 horas, dará comienzo un simulacro de incendio forestal de nivel 2 que se iniciará en Villestro, zona de Roxos (Santiago), y que se irá extendiendo hacia el entorno de Aldea Nova. De este modo, se comunica que de 08.30 a las 15.00 horas se producirán diferentes cortes de tráfico intermitentes en la zona.

Se trata de evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios para atender una situación de emergencia por incendio forestal aplicando a los planes de emergencia correspondientes. Según el edil de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, “dende o Concello de Ames recibimos con agrado que se faga este simulacro no entorno de Aldea Nova, xa que é unha das zonas máis sensibles do municipio, sen esquecer que o concello de Ames está considerado Zona de Alto Risco de incendios (ZAR). Non debemos esquecer que xa sufrimos 6 incendios forestais que queimaron unhas 20 hectáreas de monte” este año.

Participarán unas doce entidades de emergencia y seguridad, locales, autonómicas y provinciales. M.M.