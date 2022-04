Critican el sabotaje de la senda peatonal teense y la desaparición del arcén

Teo. Casi todos los vecinos de Teo saben bien que una carretera no sólo incluye la calzada, sino que suele tener cunetas e, incluso medianas. Y sólo desde la ignorancia se explica que el regidor, aún en el puesto, acusara de mentir al PP por criticar el estrechamiento de varios viales al sustituir sus arcenes por sendas peatonales, cuyo sabotaje condena su líder José Manuel Guerra.

Precisamente, Guerra confiesa estar “atónito” ante una negación directa del mandatario local que cualquier persona puede comprobar a diario, “moito máis, cando hai pouco máis dunha semana produciuse a saída de vía dun camión na recta que une as parroquias de Bamonde, Vilariño e Oza, debido a que, por causa da desaparición das beiravías, en moitos puntos xa non poden pasar dous vehículos ao mesmo tempo, como denunciou repetidamente o Partido Popular”.

Por supuesto, la oposición, que entiende la indignación creciente de los vecinos, condena clara y abiertamente el sabotaje contra las obras, ya que “ese nunca é o camiño axeitado para solucionar esta situación”. Sin embargo, el que no se ha pronunciado ha sido el mandatario, que debería explicar cómo deben de reaccionar cuando se encuentren dos vehículos en una calzada que no da la medida para no invadir lo que antes era una cuneta, y ahora un sendero para personas.

El problema, según los populares, se debe a la planificación de las obras a cargo del PSOE, y apuntan a que el alcalde era conocedor. O.D. Vilar