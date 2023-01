Cursos para Santa Comba de atención sociosanitaria

Xallas. A alcaldesa, María Pose, asistiu estes días á inauguración do primeiro curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais que se vai a levar a cabo no Concello de Santa Comba este ano 2023. Quince persoas estarán ata o mes de maio formándose nun dos certificados de capacitación profesional con máis saídas laborais nestes intres, e unha segunda edición levarase a cabo a partir de maio. Os interesados poden dirixirse xa á Oficina de Formación e Emprego sita no Edificio Multiusos do Concello. M. Outeiro