Dan comienzo los trabajos para dotar con un centro multifuncional a Milladoiro

Ames. El mandatario local de Ames, el socialista Blas García, confirmaba el arranque de obras para levantar un centro multifuncional en O Milladoiro en el entorno de la avenida do Muíño (entre la iglesia de San Xosé y el albergue de peregrinos). A su juicio, se va a convertir, en el “gran referente do Concello para a formación, a atención, o ocio, etcétera, da mocidade e outras persoas”. Ese entorno, además, se va a ver complementado con infraestructuras deportivas, como la pista de pádel o la de skate, sin olvidar un nuevo espacio para aparcar. Según la concejala Ana Belén Paz, con el nuevo inmueble se pretende crear “unha oferta de servizos e equipamentos que se axusten aos intereses e necesidades da poboación moza e aos colectivos con especiais dificultades de inserción; xerar dinamismo e sinerxias co entorno empresarial”. M. Outeiro