David Barbeira invita a los socialistas a trabajar por Santa Comba

Xallas. El alcalde de Santa Comba, David Barbeira, quiere aclarar que el cambio de fecha del último pleno ordinario se debió a una causa totalmente justificada, como fue el acto oficial de inauguración de las mejoras realizadas en el campo de Fontenla. Un “acto moi importante ao que acudieron destacadas personalidades” como pueden ser el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales o el de la autonómica, Rafael Louzán.

Recuerda el mandatario local xalleiro que la decisión del cambio de la sesión fue comunicada previamente tanto a los ediles socialistas como a los del PP, en una comisión informativa. El único motivo que encuentra el alcalde a esta polémica es la actitud poco constructiva del Partido Socialista local: “É imposible buscar un consenso cós concelleiros do PSOE, aínda con causas xustificadas” lamentó el mandatario local.

David Barbeira emplaza a sus socios de gobierno socialistas a colaborar y trabajar por Santa Comba “xa que forman parte do goberno e dous deles cobran mensualmente dedicacións parciais”, con el objetivo de “axudar no desenvolvemento do noso concello e no sevizo aos nosos veciños”. El PSOE no acudió a la última sesión plenaria y presentó una reclamación disconforme con el cambio de fecha. xosé manuel lema