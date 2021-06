Denuncian que en oito meses non chegaron as axudas locais ata o comercio

Ames. O PP de Ames amosou o seu malestar porque “oito meses despois da presentación a bombo e prato por parte do goberno tripartito composto por socialistas, nacionalistas e podemitas, e a pesar de contar coa total unanimidade plenaria e coa absoluta lealdade do Partido Popular que colaborou e aprobou as iniciativas presentadas para destinar axudas directas aos sectores máis prexudicados pola pandemia, seguen sen poñerse en marcha”, denuncian.

As axudas divídense en liñas que van dende achegas para gastos de aluguer para locais comerciais (liña 1), ata axudas para financiar investimentos para acondicionamento de locais comerciais e convertelos en espazos seguros fronte a COVID (liña 4). Están previstas no Plan Reactiva Ames, para a creación, traslado ou ampliación de actividade; rehabilitación de locais susceptibles de reforma ou reacondicionamento e para a optimización e a transición dixital do comercio, entre outras. Pois ben, aseguran que o 15 de outubro foi aprobado polo pleno un suplemento de crédito (1/2020), financiado co remanente de Tesouraría... e nada máis souberon.

“A inacción do goberno provoca que a falta de pagamento destes 886.337 € xa non teña o efecto que se pretendía e priva a moitas empresas, autónomos e hostaleiros dunhas achegas directas que deberían ser importantes e que pola súa demora, cando se executen, chegarán tarde sen conseguir os fins para os que foron aprobadas”, remata o PP, que contrapón os 1,1 millóns investidos pola Xunta. m. outeiro