División ante la celebración de las ferias y mercadillos en Área

Las restricciones que algunos municipios han puesto en marcha para atajar los contagios llegan hasta la celebración de las populares ferias y mercadillos, siempre a expensas de la orden autonómica que verá la luz en las próximas horas y con división de opiniones incluso dentro de la misma comarca.

Valga por ejemplo el de Negreira, que ha decidido anular su mercado dominical, al igual que Ames con el de los sábados. Por contra, A Baña, Ordes o Brión mantienen los suyos, y Santa Comba tiene previsto reanudarlo el 6 de febrero. Protección ante el coronavirus y ventas al aire libre inclinan la balanza de distinta forma, según el ayuntamiento en cuestión.

Otro caso está en Teo, que cuenta con un mercado labrego los sábados cuya apertura mantienen, pese a la polémica de los últimos meses, cuando se clausuró por orden directa de la Guardia Civil mientras localidades como Palma de Mallorca acogían foros de alimentación exactamente iguales.

Bastante polémico está siendo el mercado labrego de Melide. El pasado domingo el Sindicato Labrego Galego (SLG) convocaba una manifestación en la praza do Convento a la que acudieron un ciento de personas. Buena parta de ellos eran vendedores de la feria dominical. La concentración se formó para “esixir ao goberno municipal a reapertura inmediata do mercado labrego, sempre baixo o cumprimento estrito dos protocolos marcados polas autoridades sanitarias de cara a evitar a expansión da COVID”, señalaron desde el SLG. Desde el sindicato insisten en que “por celebrarse ao aire libre, ten mellores condicións de seguridade para a compravenda de bens esenciais que non os espazos pechados”.

Por su parte, la semana pasada, y a través de un bando publicado por la alcaldía, se suspendía el permiso para que se instalasen el 50 % de los puestos en el mercadillo dominical de Padrón y mientras dure el nivel 4 de emergencia sanitaria tan sólo se permitía poner unos pocos puestos de alimentación y plantas al lado de la plaza de abastos. En total unos veinte puestos se situaron el domingo en la parte frontal de la plaza de abastos y hoy el alcalde, Antonio Fernández, tiene previsto publicar otro bando en el que se van a endurecer más las restricciones.

Hasta que no se conozcan estas nuevas medias todo esta abierto, incluso el cierre total del mercadillo y la actividad de la plaza para evitar nuevos contagios.

Por su parte, la a Feira del 5 de Touro también, según fuentes municipales, “é case seguro que se suspenda tralas últimas restricións anunciadas onte pola Xunta”.

Indicar, finalmente, que En Porto do Son, a pesar de que se han suspendido las escuelas deportivas o el servicio de ludoteca para evitar riesgo de contagio hasta que mejore la situación sanitaria, hasta el momento ha mantenido el mercadillo que se celebra los sábados en la plaza de España de la localidad. No ha sucedido lo mismo en el Concello de Outes, donde se cancelaron ferias y mercados después de que Sanidade impusiera las máximas restricciones al municipio outiense.

En Costa da Morte, el mercadillo semanal que se celebra los jueves en Vimianzo está suspendido desde que el Concello fue perimetrado, enel mes de noviembre, y en Cee la feira dominical también fue anulada en tanto se mantengan las medidas de restricción. Queda pendiente la decisión que adoptarán Carballo y A Laracha con la nueva situación.