Dodro celebra unha charla

Dodro. A concellería de Servizos Sociais de Dodro continúa coas xornadas informativas. O concelleiro, Xoán Bautista Mariño Abuín (BNG) organizou unha charla demandada desde hai tempo sobre a Prevención dos atropelos que celebrarán este xoves, 10 de novembro, impartida por persoal da Dirección Xeral de Tráfico. Será ás 19.00 horas no local do Montiño da Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño, que ofreceu as súas instalacións.

“O Concello de Dodro tiña na Casa do Regadío un local amplo mesmo para actuacións de música, conferencias ou teatro, pero desmantelado no anterior goberno do PP polo que agradece sempre as instalacións da asociación de veciños de Laíño”, indica o tenente de alcalde. Mariño matizou que a mobilidade no municipio é alta pola situación xeográfica “que sitúa Dodro a unha media hora de Pontevedra, Ribeira ou Compostela por estrada. Tanto habitantes como xente de paso empregan 40 quilómetros de vías públicas da Xunta e da Deputación, a parte das innumerables pistas agrarias, forestais e camiños de comunicación entre as 24 aldeas”. Neste senso lembra que co bipartito BNG- PSOE iniciou a creación de beirarrúas na arteria comarcal AC-305. arca