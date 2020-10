Dodro súmase á longa lista dos mecenas galegos da Casa Rosalía

Padrón. O alcalde de Dodro, Javier Castro, asinou onte, acompañado polo concelleiro de Cultura Xoán Xosé Vicente, o convenio de colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, que o converte noutro dos concellos mecenas da Casa de Rosalía dentro do proceso de subscrición popular para implicar a empresas, entidades públicas e persoas individuais na mellora e no sostemento da causa común da Casa da Matanza, “que é a causa común de Galicia”, en palabras do seu presidente Anxo Angueira.

Esta colaboración foi aprobada en pleno por unanimidade pola Corporación local de Dodro. En virtude deste convenio anual polo que Dodro achega 1.000 euros, tanto os escolares do municipio como as asociacións culturais poderán ter visitas guiadas de balde á Casa de Rosalía. Sen embargo, mentres duren as restricións provocadas pola covid 19 os veciños e veciñas de Dodro poderán visitar a Casa-Museo de balde só acreditando a súa procedencia.

Centos de persoas de todo o país -e máis alá- xa se converteron en Amigas da Casa de Rosalía ao apoiar desde 20 euros ao ano a independencia económica e cultural desta institución, así como a súa sostibilidade financeira. A subscrición popular está a ser un grande éxito. s. e.