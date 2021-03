Dodro trata hoxe nunha mesa de traballo os retos do concello coa auga

DODRO. Con motivo da celebración do Día Mundial da Auga, Dodro celebra hoxe unha mesa de traballo para analizar os retos que este concello ten en materia de auga. Desenvolverase entre as 10.30 e 12.00 horas na sede da casa consistorial. Os retos que plantexan en Dodro pasan por optimizar a rede de abastecemento e saneamento, reducindo perdas, mellorando a eficiencia do servizo e reducindo a contaminación das augas receptoras de vertidos. Ademáis apostan pola reducción do consumo de auga por habitante para mellorar a eficiencia e garantir o dereito universal de acceso á auga, e por último, o terceiro reto que plantexan é o fomento da reutilización da auga, promoven a xestion da drenaxe pluvial, fomentando a reutilización de residuos derivados da xestión, Temas todos que serán analizados na xuntanza. s. e.