Dous accidentes sen feridos en Ames

O GES, Grupo de Emerxencias Supramunicipal, de Brión atendeu nas últimas horas dúas chamadas do 112 por sendos accidentes de tráfico no Concello de Ames, aínda que sen feridos. No primeiro dos sinistros nin sequera foi precisa a intervención dos técnicos do GES brionés, toda vez que a situación xa fora controlada pola Policía Local e Protección Civil de Ames. E no segundo, tras aparecer un vehículo volcado na rúa Figueiras (O Milladoiro), comprobaron que ningunha das persoas ocupantes do vehículo estaba ferida, polo que procederon a retirar o vehículo, despexar a estrada de restablecer o tráfico o máis pronto posible.