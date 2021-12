Duras críticas al nuevo ‘look’ nicrariense de la Carreira

Negreira. De “crueldade paisaxística na zona monumental” define el PP de Negreira la eliminación de árboles plantados en la Carreira de San Mauro y su sustitución por “mega-maceteiros con fieitas que non tapan nin ben o burato do anteriormente retirado”. También critica la instalación de “bancos sen sentido ubicacional e de xeito aleatorio”. A su vez, el regidor recordaba que la eliminación de la vegetación se consensuó con los vecinos al restar luminiosidad a las farolas, y que estos maceteros están presentes en villas como Noia.

Para los populares, se está malogrando así el carácter histórico de esta travesía, que forma parte del Camino y da acceso al Pazo do Cotón, “por non mencionar a innovación cromática deste goberno ó poñer bancos grises, maceteiros marróns e as farolas, negras”. Además, se interesan por los “25.000 euros que fai ben pouco o goberno socialista de Negreira sacou do remanente de Tesourería” para invertir en mobiliario urbano. Ángel Leis, el mandatario local, respondía que se van a adquirir oculta-contenedores para esta calle y también la avenida de Santiago. M.M.