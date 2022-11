Educación pediu licencia para cambiar o tellado e aillar o colexio da Baña

A Baña. A vicesecretaria xeral da Consellería de Educación remitiulle onte ao alcalde da Baña unha carta solicitándolle ao Concello que conceda a licencia de obras para acometer a rehabilitación integral do CPI San Vicente por 1.161.179,44 euros. O investimento permitirá cambiar a cuberta e ventás e mellorar a impermeabilización do centro para conseguir unha mellor eficiencia enerxética segundo as premisas da arquitectura pedagóxica, e a previsión do alcalde e que a reforma poida comezar na vindeira primavera durante un máximo de cinco meses, polo que poderían estar rematadas cando comece o vindeiro curso escolar. As obras fóranlle solicitadas ao xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, nunha eunión que mantivera no seu despacho co alcalde, Andrés García Cardeso, e o tenente de alcalde, César Ramos. M. Outeiro