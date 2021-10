El alcalde de Val do Dubra ha participado en Polonia en un proyecto de la UE

VAL DO DUBRA. El alcalde del municipio de Val do Dubra, José Manuel Varela, participa en un proyecto de la UE en Wroclaw, Polonia, que se celebra desde el 7 y hasta hoy domingo en la citada ciudad. Debate activo de los ciudadanos; son el patrimonio del futuro europeo, es el título del proyecto subvencionado por el programa Europa for citizens en la Red de Ciudades. Se trata de un debate de ciudadanos sobre el patrimonio europeo. Los participantes por Galicia son el alcalde dubrés, José Manuel Varela, que hizo hincapié en que solo una Europa unida y fuerte puede favorecer el futuro de los ciudadanos con prosperidad, y el técnico de Santa Comba, Javier Silvariño, quien manifestó que es preciso concienciar a los jóvenes de caminar juntos, ser solidarios y participar en proyectos. Alberto Neira Ferreiro, de la Federación de Asociaciones Juveniles para la Movilidad de Europa, expuso que tras la dura escapada del Reino Unido es preciso potenciar cada vez más la unión de los países europeos y la población para hacer frente a las adversidades de posibles incumplimientos de las reglas de la Unión Europea. En el mencionado encuentro participan Polonia, Italia, Malta, Grecia, Rumanía, Hungría, Lituania, Portugal, Estonia, Croacia y República Checa. A. R.